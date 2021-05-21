В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 3 августа из-за грозы

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 3 августа.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что во вторник, 3 августа, на территории республики ожидается гроза. Также сообщается, что во время грозы возможны порывы ветра.

В случае грозы МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи по причине того, что выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Кроме того, не следует находиться на крыше, а также около токоотвода и заземлителя.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru