Народные приметы на 3 августа подскажут, будет ли зима морозной

Народные приметы на 3 августа помогут определить, есть ли в окружающей среде признаки того, что предстоящая зимняя пора будет очень холодной.

В былые времена в народной среде считалось, что о погоде, которая будет наблюдаться предстоящей зимой, можно узнать уже летом. К примеру, существует поверье, гласящее, что низкая температура воздуха в ночь на третий день последнего летнего месяца является гарантией того, что предстоящий зимний период в качестве своей отличительной черты будет иметь лютые морозы.

Если же в третий день завершающего месяца лета наблюдается гроза, грядущая осень будет долгой.

Если в этот день тепло, но при этом сыро, можно отправляться в лес, где будет иметь место хороший урожай грибов.