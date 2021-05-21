Народные приметы на 4 августа подскажут, какая погода установится в ближайшие дни

Народные приметы на 4 августа помогут определить, какой характер будет иметь метеорологическая обстановка в ближайшее время.

Несколько столетий назад по причине отсутствия оборудования для изучения погодной обстановки и её грядущих изменений люди искали знаки во всём и во всех. Например, существовала примета, формат которой в те времена был единственным способом предвидеть метеорологические перемены, гласящая, что громко квакающие лягушки в четвертый день последнего летнего месяца предвещают ухудшение погодной обстановки. Если же лягушки сидят в воде в этот день, в ближайшее время будет наблюдаться благоприятная метеорологическая ситуация.

Утренний туман 4 августа сигнализирует о том, что до позднего вечера не будет никаких осадков.

Если в этот день куры вышли на прогулку по двору во время дождя, будет наблюдаться теплая погода.