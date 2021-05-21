В Зубово-Полянском районе сгорел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Ранним утром 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Известь. На улице Тургенева загорелся жилой дом № 103А. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru