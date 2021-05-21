Народные приметы на 5 августа подскажут, грядет ли жара

Народные приметы на 5 августа помогут узнать, имеются ли признаки того, что в скором времени установится жаркая погода.

Несколько веков назад люди верили, что метеорологическая обстановка на протяжении одного дня может многое поведать о предстоящих изменениях погодной ситуации. Например, существует примета о том, что наличие тумана вечером пятого дня последнего месяца лета сигнализирует о скором приходе жары.

Если же в ночь на 5 августа небо усыпано яркими звездами, следует готовиться к выпадению осадков в виде дождя.

Если в этот день наблюдаются яркие звезды на рассвете, предстоящие дожди будут затяжными.