У саранского КС Банка отозвана лицензия

Банк России отозвал лицензию у саранского КС банка. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Саранский банк по состоянию на первое июля занимал 176-е место в банковской системе РФ по величине активов. Согласно данным ЦБ, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Такие меры предпринимались для сокрытия реального финансового положения, а также для искусственного улучшения показателей.

Помимо этого, как сообщает ЦБ, КС банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты. В течение года Банк России неоднократно применял различные меры, а также вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

В настоящее время в банк назначена временная администрация. Она будет осуществлять деятельность до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

АО «КС БАНК» является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 360 по реестру) и его вкладчики в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» имеют право на получение страхового возмещения по подлежащим страхованию вкладам (счетам), которое выплачивает ГК АСВ.