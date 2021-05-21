Народные приметы на 7 августа подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 7 августа позволят узнать множество информации о погоде, которая будет наблюдаться зимой.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды, имевший в тот период преимущественно долгосрочный характер, основывался на постулате о взаимосвязи погодной ситуации в разные времена года, люди верили, что резкое похолодание в седьмой день последнего летнего месяца сулит суровую зиму с огромными сугробами и лютыми морозами.

Если же 7 августа наблюдается теплая погода без каких-либо осадков, грядущая зимняя пора будет отличаться умеренными морозами и частыми солнечными днями.

Также в начале августа о холодной зиме может сигнализировать повышенная активность муравьев.