В Рузаевском районе сгорел сарай

В Рузаевском районе пожар уничтожил сарай.

Вечером 6 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Архангельское Голицыно. Возле дома № 73, расположенного по адресу – улица Советская, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru