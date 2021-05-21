В Рузаевском районе сгорел сарай

В Рузаевском районе пожар уничтожил сарай.
Вечером 6 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Архангельское Голицыно. Возле дома № 73, расположенного по адресу – улица Советская, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 80 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru