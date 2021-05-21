Народные приметы на 8 августа подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 8 августа подскажут о предстоящем положении дел в окружающей среде по части дождей.

Несколько столетий назад в связи с отсутствием высокоточного оборудования и профессиональных методов, позволяющих определить характер грядущих изменений метеорологической направленности, люди для составления прогноза погоды тщательно наблюдали за абсолютно всем, что происходит в пространстве их существования. В ходе этих наблюдений, к примеру, сформировалась примета о том, что мухи, которые очень сильно кусаются в восьмой день последнего летнего месяца, сигнализируют о приближении периода дождей.

Человека, возле которого в этот день легла кошка, ждет удача во всех его делах.

Также в былые времена считалось, что именно 8 августа является наиболее подходящим периодом для сбора лечебных трав.