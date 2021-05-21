Народные приметы на 9 августа подскажут, будет ли грядущая осень холодной

Народные приметы на 9 августа помогут узнать, готовит ли грядущая осенняя пора сильные холода.

В былые времена люди ориентировались в окружающем их пространстве, опираясь на свод примет и поверий разной тематической направленности, которые сформировались в процессе наблюдения за тем, что, образно говоря, происходит на небе и земле. Порой даже некие изменения на огородах служили существенной подсказкой в деле составления прогноза погоды. К примеру, считалось, что в том случае, если в девятый день последнего летнего месяца завилась капуста, грядущей осенью будет наблюдаться очень холодная погода.

В этот день православные молятся святому Пантелеймону о здравии.

Также существует примета о том, что употребление капусты в пищу школьниками именно 9 августа способствует значительному улучшению их интеллектуальных способностей.