В Ардатовском районе в результате пожара погибли два человека

В Ардатовском районе произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина.

Указанное происшествие произошло в ночь на 9 августа. В 03:11 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Ивановка. На улице Центральной загорелся жилой дом № 40.

В результате данного пожара погибли 52-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Пламя полностью уничтожило жилой дом на площади, составляющей 135 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru