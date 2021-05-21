Народные приметы на 10 августа подскажут, какая погода установится в ближайшее время

Народные приметы на 10 августа подскажут, какая погодная обстановка будет иметь место в ближайшее время.

Несколько веков назад люди верили, что наблюдающаяся до рассвета сильная духота в десятый день последнего летнего месяца должна трактоваться в качестве своего рода предвестия о том, что в ближайшее время произойдут метеорологические изменения негативного характера, будут иметь место осадки и похолодание.

О хорошей погоде в этот день могут сигнализировать чрезмерно активные воробьи, которые отличаются подвижностью, и муравьи, трудящиеся с особой силой.

Отсутствие росы 10 августа народные приметы называют предвестником дождя.