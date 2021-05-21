В Мордовии начались выплаты пострадавшим от урагана

В Мордовии члены регионального правительства во время очередного заседания рассмотрели вопросы поддержки жителей Старошайговского, Ичалковского, Ромодановского и Большеигнатовского районов, чьи дома и надворные постройки пострадали из-за урагана 3 августа.

Выплаты пострадавшим от разгула стихии уже начались.

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил завершить перечисление средств на этой неделе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой регионального правительства.

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Источник: e-mordovia.ru