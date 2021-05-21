Народные приметы на 11 августа подскажут, какая погода будет в сентябре

Народные приметы на 11 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении первого месяца грядущей осени.

Несколько столетий назад в народной среде при составлении прогноза погоды в качестве критерия определения будущих изменений метеорологической обстановки использовался постулат о том, что в определенные даты ситуация в окружающем пространстве идентична той, которая будет иметь место в будущем. Следуя данном постулату, люди сформировали правило о том, что погодная обстановка в одиннадцатый месяц лета идентична той, которая будет наблюдаться на протяжении сентября.

Утренний туман в этот день предвещает, что будет мало мёда.

Обилие орехов и ягод в первой половине августа сулит холодную зиму.