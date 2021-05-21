Народные приметы на 13 августа подскажут, будет ли предстоящая зима снежной

Народные приметы на 13 августа помогут определить, будет ли предстоящая зимняя пора отличаться обилием снега.

Несколько веков назад люди верили, что между летом и зимой существует своего рода метеорологическая взаимосвязь. На основе этого убеждения, которое в прежние времена было распространенным в народной среде, возникло поверье о том, что сильный ветер в тринадцатый день последнего месяца лета предвещает метели в течение грядущей зимы.

Туман в этот день сигнализирует о хорошем урожае грибов.

Если же 13 августа наблюдается повышенная активность пчел на полях, можно рассчитывать на то, что в ближайшее время будет иметь место благоприятная метеорологическая обстановка.