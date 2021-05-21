Народные приметы на 14 августа подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 14 августа помогут узнать, будет ли в ближайшее время наблюдаться похолодание.

Несколько веков назад для составления прогноза погоды использовался принцип, гласящий, что для достижения цели все средства хороши. Весьма необычными подсказчиками в рассматриваемом деле в былые времена стали цветы. К примеру, до наших дней сохранилась примета о том, что розы, которые перестали цвести до 14 августа, предвещают скорое похолодание.

Народные приметы называют признаком того, что грядущая зимняя пора будет отличаться обилием снега, порывы ветра в этот день.

Также народные поверья гласят, что погода 14 августа абсолютно идентична той, которая будет иметь место 28 августа.