Народные приметы на 15 августа подскажут, какая погода будет наблюдаться в сентябре

Народные приметы на 15 августа помогут определить, каким будет первый месяц постепенно приближающейся осени с точки зрения погодных показателей.

Несколько веков назад было принято считать, что погода в определенные дни в полной мере соответствует метеорологической ситуации в отдельно взятые месяцы.

На основе указанного убеждения сформировалась примета о том, что погода в пятнадцатый день последнего летнего месяца идентична той, которая будет иметь место в сентябре. Это означает, что жара 15 августа предвещает теплый и солнечный первый месяц осенней поры, а прохлада и дожди сигнализируют о холодном сентябре с частыми осадками.

Если в этот день имеет место дождь, можно рассчитывать на хороший урожай картофеля.

Громко квакающие лягушки 15 августа предвещают скорые дожди.