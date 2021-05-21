Народные приметы на 16 августа подскажут, какая погодная обстановка установится в октябре

Народные приметы на 16 августа помогут определить, какая погода будет в октябре.

Несколько веков назад люди при попытке составления прогноза погоды, образно говоря, доверяли только своим глазам и не более. На основе многолетних наблюдений за особенностями изменения обстановки в окружающей среде был сформирован комплекс своего рода метеорологических правил.

Одна из сохранившихся до наших дней примет гласит, что погода в шестнадцатый день августа идентична той, которая будет наблюдаться в октябре. Температурный режим будет осенью другим, но по части осадков и количества солнечных дней наши предки видели взаимосвязь. Пасмурная погода в этот день предвещает хмурый октябрь, а солнечная сулит яркий второй месяц осени.

Сильный ветер 16 августа народные приметы называют предвестником морозной и снежной зимы.