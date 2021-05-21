Партия «Новые люди» предложила компенсировать жителям Мордовии визиты к частным врачам

Новые люди предлагают компенсировать пациентам расходы на частные клиники, если они не смогли записаться на прием в государственные. Инициатива партии даст возможность жителям Мордовии не ждать записи к врачу и не сидеть в живой очереди. Об этом рассказал кандидат в депутаты Госдумы Максим Зинин.

Если инициатива будет реализована, попасть к врачу узкой специализации можно будет абсолютно беспрепятственно. У тех, кто на протяжении двух недель не смог записаться к доктору в своей поликлинике, появится возможность обратиться за помощью в частные клиники.

Власти должны будут заблаговременно заключить договоры с платными медучреждениями. Все пациенты с полисом ОМС получат компенсации затрат.

«Если человек не может попасть к врачу больше двух недель - это ненормально, это риски для здоровья пациента. Государство гарантирует нам бесплатную медицинскую помощь. Если люди вынуждены идти в частные клиники, то им нужно компенсировать расходы», - рассказал Максим Зинин, кандидат в депутаты Госдумы.

По его словам, лечение в платных клиниках должно быть доступно для любого жителя Мордовии, даже если нет мест в государственном медучреждении. Партия «Новые люди» считает, что её инициатива создаст все условия для сохранения здоровья населения.

Общественный деятель Максим Зинин идёт на выборы в Госдуму от партии «Новые люди». Помимо Новых людей, своих кандидатов выдвинули и другие партии: «Коммунисты России», ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду!», КПРФ, «Партия пенсионеров»

Партию «Новые люди» представляют более 450 кандидатов от различных регионов. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.