В Зубово-Полянском районе сгорел гараж

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил гараж.
В ночь на 15 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Умёт. На улице Зеленой загорелся гараж.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило гараж на площади, составляющей 40 квадратных метров.
В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru