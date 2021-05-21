Народные приметы на 17 августа подскажут, какая погода установится в ноябре

Народные приметы на 17 августа могут определить, какие погодные особенности будут характерными для предстоящего ноября.

Несколько столетий назад люди верили, что в августе, наблюдая за природой, можно узнать, какая погода установится грядущей осенью. Считалось, что ясное небо и высокая температура воздуха в семнадцатый день последнего месяца лета сулят весьма теплый ноябрь с большим количеством солнечных дней. Дождь и прохлада 17 августа предвещают холодный последний осенний месяц с частыми осадками.

Обилие малины в этот день народные приметы называют предвестником хорошего урожая хлеба.

Народные приметы на 17 августа советуют до этого дня собрать все имеющиеся на огородах огурцы. Дело в том, что в былые времена люди по неизвестным причинам считали, что после семнадцатого дня августа огурцы теряют вкус.