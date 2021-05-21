В Саранске прошел городской турнир по пляжному волейболу

В Саранске на минувших выходных на волейбольных площадках возле водоема стадиона «Старт» состоялся открытый городской турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В соревнованиях приняли участие команды из Саранска и районов республики.

Победителями среди мужских команд стали Маскалюк Николай, Федотов Дмитрий (Саранск). Среди женских команд победу одержали Дикевич Наталья и Данилина Мария (Саранск). Среди ветеранов победителями стали Юмаев Герман, Ерофеев Евгений, Пискунов Владимир (Саранск).

После подведения итогов все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и памятными призами.

Также читайте о том, что сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии стали участниками турнира по мини-футболу.

Источник: adm-saransk.ru