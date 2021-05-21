Народные приметы на 18 августа подскажут, какая погода установится в декабре

Народные приметы на 18 августа помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет характерной для начала предстоящей зимы.

Несколько веков назад люди верили в своего рода метафизическую связь между летом и зимой, а также были убеждены в некой взаимной обусловленности метеорологических процессов, происходящих в данные времена года.

Указанные убеждения породили поверье о том, что погодная обстановка в восемнадцатый день месяца, завершающего летний период, идентична декабрьским метеорологическим особенностям. Чем холоднее 18 августа, тем сильнее морозы будут в декабре. Жара в этот день сулит теплое начало зимы.

Громко квакающие лягушки 18 августа предвещают теплую погоду.