В Старошайговском районе загорелась баня

В Старошайговском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Утром 17 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новое Акшино. Возле дома № 19, расположенного по адресу – улица Дачная, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 11 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru