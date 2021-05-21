Народные приметы на 19 августа подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 19 августа подскажут, станут ли частые осадки характерной чертой предстоящей осенней поры.

Несколько веков назад люди, опираясь на собственные наблюдения за положением дел в окружающей среде, верили, что дождливая погода в определенные дни может предвещать свое продолжение в долгосрочной перспективе.

До наших дней сохранилось поверье о том, что выпадение осадков в виде дождя в девятнадцатый день последнего летнего месяца сулит крайне дождливую осень.

Если же 19 августа установилась теплая погода, можно рассчитывать на снежную зиму.

Также в былые времена люди в этот день угощали яблоками своих знакомых, веря, что щедрость, проявленная 19 августа, наградит их впоследствии хорошим урожаем.