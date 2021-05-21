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Народные приметы на 20 августа подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 20 августа подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 20 августа помогут узнать, есть ли признаки того, что ближайшие дни будут дождливыми.

В былые времена люди, имея в своем распоряжении только возможность наблюдать за положением дел в окружающей среде собственными глазами, для того, чтобы предсказать погоду, следили за солнцем. В ходе данных наблюдений возникла примета о том, что красный цвет солнца утром двадцатого дня последнего месяца лета предвещает затяжные дожди.

Считается, что в этот день аисты начинают подготовку к перелетам. В былые времена считалось, что в том случае, если аисты 20 августа не прячутся от людей, грядущая осень будет холодной.

Традиционно именно в этот день заканчивался сбор малины.