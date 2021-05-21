Народные приметы на 20 августа подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 20 августа помогут узнать, есть ли признаки того, что ближайшие дни будут дождливыми.

В былые времена люди, имея в своем распоряжении только возможность наблюдать за положением дел в окружающей среде собственными глазами, для того, чтобы предсказать погоду, следили за солнцем. В ходе данных наблюдений возникла примета о том, что красный цвет солнца утром двадцатого дня последнего месяца лета предвещает затяжные дожди.

Считается, что в этот день аисты начинают подготовку к перелетам. В былые времена считалось, что в том случае, если аисты 20 августа не прячутся от людей, грядущая осень будет холодной.

Традиционно именно в этот день заканчивался сбор малины.