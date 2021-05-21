Преимущества и недостатки аккумуляторных болгарок, стоит ли покупать такой инструмент для дома

Болгарки на аккумуляторе пользуются небольшой популярностью по сравнению с другими типами аккумуляторного электроинструмента. Причина этого заключается в первую очередь в том, что сама по себе она является менее востребованной, чем тот же шуруповерт либо цепная пила. А также в том, что их беспроводную разновидность сейчас делает немного компаний. Тем не менее аккумуляторные болгарки точно заслуживают внимания, и не меньше, чем другие типы инструмента.

Преимущества и недостатки

Как вы уже поняли, все плюсы и минусы аккумуляторных болгарок обуславливаются типом их питания. И твердо утверждать, что они во всем лучше либо хуже сетевых, нельзя, ведь это зависит от условий использования и выполняемых задач. А так как эти задачи меняются, то и преимущества с недостатками проявляются по-разному.

К сильным сторонам инструмента относится следующее:

Нет привязки к розетке. Вы сможете работать где угодно: в только построенном доме, где еще нет электрики, во дворе, в лесу или поле. Главное, иметь аккумулятор с достаточным уровнем заряда.

Удобство в работе. В сетевых устройствах провод доставляет много неудобств. Во-первых, если доступная розетка одна, а работать нужно несколькими инструментами, то их приходится постоянно включать и выключать по очереди. Во-вторых, радиус действия болгарки ограничивается длиной провода. В-третьих, если провода не хватает, подключается удлинитель, который нужно постоянно таскать за собой. И в-четвертых, провод просто мешает работать, постоянно нужно удобно его держать и смотреть, чтобы он случайно не был перерезан. С аккумуляторной болгаркой таких проблем не будет.

Легкость. Кроме плюсов, описанных в предыдущем пункте, на комфорт также влияет небольшой вес. Аккумуляторная болгарка весит меньше сетевой, даже несмотря на наличие батареи. А в связи с этим работать с ней можно дольше.

Тихий звук. Шумит она намного меньше, чем аналог с проводом. Это преимущество вы точно оцените, если работать болгаркой нужно долго.

Плюсы довольно серьезные, но даже с их учетом аккумуляторная модель подойдет далеко не всем, так как здесь и минусы серьезные. А именно:

Они дороже. Если вы хотите купить для себя бюджетный вариант, то лучше искать среди сетевых, так как там выбор гораздо больше.

Время работы ограничено. Когда батарея разрядится, то продолжить работу вы сможете не раньше, чем запас энергии снова будет заполнен. Конечно, вы можете купить дополнительную батарею, но она тоже будет стоить достаточно много.

Более низкая мощность. В связи с этим аккумуляторные модели не справятся с настолько тяжелой работой, как сетевые. К тому же, когда заряда в батарее остается немного, мощность падает еще больше.

Меньший размер диска. От этого зависит глубина реза. То есть, аккумуляторной болгаркой вы не сможете резать настолько толстые заготовки, как сетевой.

После всей этой информации вывод напрашивается сам: покупать аккумуляторную болгарку стоит только в том случае, если преимущества преобладают над недостатками. А это, как уже говорилось, зависит от конкретного случая. Если вы проанализировали свою ситуации и поняли, что этот вариант вам подходит, покупайте и не жалейте. При подходящих условиях инструмент точно стоит своих денег.