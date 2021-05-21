Жительница Мордовии добровольно выдала полицейским ружье

В рамках акции «Оружие-2021» 57-летняя жительница Зубовой Поляны добровольно выдала сотрудникам полиции ружье.

Гражданка пояснила, что оружие нашла в старом гараже, когда разбирала личные вещи. Женщина предположила, что, возможно, ранее ружье принадлежало её покойному мужу.

Изъятое ружье было направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о выплате денежной компенсации.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф