В Мордовии развернуто более 1500 коек для заболевших коронавирусом

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова сообщила, что показателям заболеваемости коронавирусом особую тревогу вызывает Чамзинский район.

В указанном районе наблюдается рост заболеваемости, в том числе пневмонией.

В общей сложности в республике в 10 инфекционных госпиталях развернуто более 1,5 тыс. коек. Госпитализация продолжает оставаться высокой, особенно тяжелая ситуация в этом плане имеет место в Чамзинском, Ичалковском, Кочкуровском, Краснослободском и Кадошкинском районах.

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Источник: e-mordovia.ru