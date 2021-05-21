Народные приметы на 21 августа подскажут, будет ли осень теплой

Приметы и поверья на 21 августа, появившиеся несколько веков назад и сохранившиеся до наших дней, помогут определить, будет ли предстоящая осенняя пора отличаться теплой погодой.

Ближе к началу осени люди, которым выпало жить в былые времена, начинали усиленно наблюдать за погодной обстановкой, дабы узнать, какие метеорологические условия установятся в осенний период.

На основе указанных наблюдений было сформулировано своего рода метеорологическое правило, согласно которому, жаркая погода в двадцать первый день последнего месяца лета сулит теплую осень.

Если же в этот день имеет место ветер северного направления, в скором времени существенно похолодает.