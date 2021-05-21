В Мордовии просят помочь в опознании скелетированного тела мужчины

В Мордовии сотрудники полиции устанавливают личность неопознанного скелетированного трупа. Он был обнаружен в октябре прошлого года в лесном массиве в пойме реки Сура. Данное место находится примерно в пяти километрах от села Марьяновка Большеберезниковского района.

Был одет: куртка черного цвета фирмы «MIRAGE-MV», вид застежки - молния, размер 46-48; свитер черного цвета фирмы «GUBBETO Collection», размер 46-48; шапка голубого цвета без подкладки и отворота с полосками белого и темно-синего цвета.

Полицейские также обнаружили бритвенный станок, две зажигалки, ножницы и фрагмент газеты «Вестник здоровья».

Экспертиза показала, что череп скелетированного трупа принадлежал лицу мужского пола, большой европеоидной расы, в наиболее вероятном биологическом возрасте 35-50 лет.

По представленному на экспертизу черепу выполнена реконструкция прижизненного облика.

Если вам, что-либо известно о личности обнаруженного скелетированного трупа, просим сообщить по телефонам: 8(83436) 2-23-70, 2-13-74 или 02 (102).