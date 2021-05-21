К тушению пожара в Мордовском заповеднике привлечены более 1 850 человек

В Мордовию для координации сил и средств по тушению пожаров в заповеднике прибыл заместитель Министра МЧС Росси Илья Денисов.

В настоящее время пожарные работают на наиболее сложных участках. Также проводится перераспределение сил и средств для усиления общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров на территории Республики Мордовия и Нижегородской области, где действует два очага природных пожаров.

Тушение также осложняется высокой температурой и сильным ветром. Также привлекается вертолет Ми-8. Произведено девять сбросов общим объемом 27 тонн воды.

Работа ведется в круглосуточном режиме.

Всего к тушению пожара привлечены более 1 850 человек и порядка 330 единиц техники.