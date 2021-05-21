В Мордовии продолжают тушить горящий заповедник

В Мордовии сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем, бушующем на территории заповедника. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время действуют два очага пожара в северо-западной части заповедника. Площадь активного горения составляет 130 га.

Аэромобильные группировки МЧС России продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии.

Общая группировка сил и средств, задействованных на тушение пожара составляет более 550 человек и 128 единиц техники.