Мэр Саранска провел обход городских территорий

Мэр Саранска Петр Тултаев 22 августа проверил, как проводятся работы на строительных объектах, которые находятся под его личным контролем.

Градоначальник осмотрел, как идет строительство детского сада на улице Кирова. Здесь подрядная организация приступила к кладке стен, параллельно подводятся внешние инженерные сети. Глава города сделал замечание представителю строительной организации в связи с недостаточным количеством каменщиков на объекте.

Согласно графику идет строительство детского сада на улице 1-я. Недалеко от этого детского сада строится 9-ти этажный дом для переселенцев из аварийного жилья. До конца года новоселье справят 218 человек. Сейчас идет внутренняя отделка и покраска фасада, через неделю планируют начать благоустройство прилегающей территории.

В 4-м микрорайоне Юбилейного идет строительство еще одного детского сада. Здесь строители ведут кладку на уровне третьего этажа и крыши, параллельно выполняются отделочные работы.

Также Петр Тултаев побывал в парке по улице Т. Бибиной. Подрядная организация установила все детские игровые комплексы, приступила к укладке асфальта на пешеходных дорожках. Работы будут завершены в срок – до 1 сентября, как и установлено контрактом.