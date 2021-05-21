В Мордовии отпраздновали День российского флага

В воскресенье, 22 августа, по всей Мордовии проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Огромный триколор был развернут волонтерами на Советской площади в Саранске. Кроме того, акция «Флаг России», в ходе которой волонтеры раздают ленточки с российским флагом, прошла во многих районах региона.

Сегодня утром в столице республики на Советскую площадь был внесен огромный 70-метровый триколор.

Ленточки с триколором раздали жителям и гостям Саранска в парке им. А.С. Пушкина, а также около Мемориального музея. Во многих районах Мордовии волонтеры также раздавали всем ленточки с триколором.