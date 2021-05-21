Три человека скончались от коронавируса в Мордовии

В Мордовии за последние сутки выявлено 70 новых случаев COVID-19. Еще 50 пациентов выписаны с выздоровлением. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Также известно о трех новых летальных случаях:

Скончалась женщина 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего с начала пандемии в Мордовии выявлено 25477 случаев коронавируса. Успешно победили болезнь 22153 человека. 463 пациента скончались.

По данным на 23 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: