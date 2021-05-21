В Мордовии с 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

С первого сентября 2021 года в России родители всех детей в возрасте до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка. Стаж работы не будет влиять на размер выплаты.

В Минтруде РФ сообщают, что данные изменения коснутся 1,5 млн родителей ежегодно. И это не придет к увеличению расходов работодателей. Дело в том, что выплаты осуществляются из бюджета Фонда социального страхования. Дополнительные документы родителям оформлять не нужно, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании больничного листка.

Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если страховой стаж менее пяти лет, то выплаты по больничному листу составляют 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. При страховом стаже от пяти до восьми лет пособие будет выплачиваться в размере 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц. На максимальные суммы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высоким средним заработком.