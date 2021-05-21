В Администрации Саранска произошли кадровые перестановки

Первым заместителем Главы городского округа Саранск – Директором Департамента городского хозяйства Администрации Саранска назначен Илья Соколов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

О назначении мэр Петр Тултаев объявил в ходе рабочего совещания. Градоначальник отметил значительный опыт нового заместителя, в том числе в органах местного самоуправления и государственной власти.

«Сфера городского хозяйства, которую Илья Владиславович будет курировать, сложная, проблем немало, требует ежедневного и ежечасного участия в ней. Уверен, Вы быстро окунетесь во все проблемы и в рамках своих полномочий и обязанностей активно будете помогать решать их», – сказал Петр Тултаев.

Илья Соколов подчеркнул, что задач очень много и все они известны.

«Я не сторонник того, чтобы ломать то, что бесперебойно работает. Нужно пересмотреть все резервы для роста. Главная задача – максимально использовать положительно накопленный опыт. Считаю, что основной показатель результата нашей деятельности – мнение жителей», – отметил Илья Соколов.

В нынешних должностных обязанностях Первого заместителя Главы городского округа Саранск – кураторство сфер ЖКХ, дорожного строительства, транспорта, гражданской обороны, работа с территориальными общественными самоуправлениями, товариществами собственников жилья, оперативное руководство структурными подразделениями Департамента городского хозяйства.

Кроме того - руководство аукционной комиссией по привлечению кредитных ресурсов банков, комиссиями - по отбору управляющих компаний для обслуживания многоквартирных домов, по аттестации руководителей муниципальных предприятий городского округа Саранск, административными комиссиями.

Также Первый заместитель Главы города рассматривает вопросы, связанные с работой казенных учреждений городского округа, в том числе – Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства, Транспортного управления и муниципальных предприятий, обеспечивающих город коммунальными услугами.