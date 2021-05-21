Огонь с Мордовского заповедника перешел на Краснослободское лесничество

В Мордовии продолжают тушить пожар в заповеднике. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, что площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 5 га. В северо-восточной части площадь активного горения — 60 га.

Огонь с территории заповедника распространился на Краснослободское территориальное Пурдошанское участковое лесничество. Площадь пожара составляет 100 га.

Общая группировка сил и средств, задействованная на тушение пожара, составляет: 550 человек, 123 единиц техники. На месте работают аэромобильные группировки пяти субъектов Российской Федерации: Республик Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Ивановской области.

Для подвоза воды к месту тушения применяются АРСы авторазливочные станции Министерства обороны.

Продолжает работать авиация МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны.

Авиацией осуществлено 2 сброса воды самолетом ИЛ-76 МО РФ общим объемом 84 тонны.

На месте находится тяжелая техника для прокладки минерализованных полос. Для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара в воздух подняты беспилотники.