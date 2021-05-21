Фронт пожара в мордовском заповеднике находится в 1,5 км от Сарова

Фронт пожара в мордовском заповеднике находится на расстоянии 1,5 км от ЗАТО Саров Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящегося на территории ЗАТО.

В настоящее время очагов горения на территории города не зафиксировано. В ликвидации пожара принимают участие более 1,1 тыс. человек и более 250 единиц техники. К тушению привлечена дополнительная авиатехника: вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32 и самолет Бе-200.

По данным пресс-службы, площадь активного горения лесов составляет около 300 га.