Житель Мордовии убил собственного отца за нецензурную брань

В Рузаевке предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю, убившему собственного отца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Инцидент произошел в конце июля этого года. Пьяный мужчина избил своего 70-летнего родственника. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма туловища, а также множественные переломы ребер.

«В рамках расследования от сына погибшего поступила явка с повинной, и в ходе допроса он пояснил следователю СК, что ударил отца из-за того, что он выразился в его адрес нецензурной бранью», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

Расследование уголовного дела продолжается.