Житель Саранска, вымогавший деньги у мужчины нетрадиционной ориентации, отправится в колонию

В Саранске Пролетарский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который вымогал деньги у мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Поясняется, что осужденный требовал деньги в обмен на молчание. Чтобы сохранить секрет, горожанин перевел на карту вымогателя три тысячи рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы. При этом суд частично соединил назначенное наказание с ранее назначенным по другому делу. В результате злоумышленник приговорен к 4 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.