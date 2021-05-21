В Мордовии удалось спастись пожарным, попавшим в огненное кольцо

На территории Мордовского заповедника сотрудники МЧС и Минобороны попали в огненное кольцо. К счастью, им удалось выбраться из опасной ловушки. Никто не пострадал.

Поясняется, что военные и пожарные оказались в огненном кольце из-за верхового пожара, который начал быстро распространяться из-за ветра. Огнеборцы вырубили деревья, локализовали огонь и вручную расчистили дорогу. Спустя несколько часов они смогли отойти на безопасное расстояние.

Стоит отметить, что природный пожар уничтожил почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 10 тысяч га.

На территории Мордовии и Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.