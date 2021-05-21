56 га земли Темниковского района Мордовии будут включены в границы Сарова

В соответствии с Указом Президента РФ в границы Сарова включены 56 га земли Темниковского района Мордовии. И.О. Председателя Правительства Республики Владимир Сидоров пояснил, что данный вопрос расширения территории Сарова прорабатывался еще с 2012 года.

ЗАТО было основано на землях Нижегородской области и Мордовии. Но при этом Саров находится в подчинении Нижегородской области.

«Земли, которые переходят в границы Сарова в соответствии с Указом Президента - это 55,9 га земли, прилегающей к границам Сарова и не используемые в экономике Мордовии как земли сельхозназначения. При этом, как со стороны Нижегородской области, так и Мордовии, эти территории являются землями ограниченного использования в окружении ЗАТО Саров», - подчеркнул Владимир Сидоров.

Теперь часть Темниковского района Мордовии, Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области будут присоединены к Сарову.



Правительству России, Мордовии и Нижегородской области на все организационные мероприятия отводится шесть месяцев. Указ Президента вступает в силу с 1 января 2022 года.