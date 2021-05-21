Хитрый сотрудник автосалона в Саранске продал чужой автомобиль и потратил все деньги

В Саранске суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в совершении мошенничества.

Мужчина работал в автосалоне и занимался куплей-продажей подержанных авто. В январе прошлого года к нему обратился клиент и предложил взять на реализацию машину. Осужденный согласился и пообещать в скором времени отдать деньги владельцу.

Хозяин автомобили оставил все необходимые документы и бланк договора купли-продажи с подписью. Мошенник спустя три месяца продал машину за 550 тысяч рублей, но деньги потратил на свое усмотрение.

А автовладелец, узнав о случившемся, обратился в полицию.

Приговор суда злоумышленнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Помимо этого, он обязан вернуть хозяину авто деньги.