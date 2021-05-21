Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Мордовии

За сутки в Мордовии зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса. 52 пациента выписаны с выздоровлением. Об этом сообщает оперативный штаб.

В федеральной статистике зафиксировано 3 новых летальных случая:

Скончался мужчина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего с начала пандемии в Мордовии выявлено 25617 случаев коронавируса.

22256 человека выздоровели. 468 человек умерли от COVID-19 как основной причины.