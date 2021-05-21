Вертолеты Росгвардии помогают тушить пожары в Нижегородской области и Мордовии

Вертолеты Росгвардии задействованы для тушения пожаров в Нижегородской области и Мордовии.

Поясняется, что работу осуществляют вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Ведомственная авиация сбросила более 700 тонн воды.

Глава Сарова Алексей Сафонов рассказал, что удалось локализовать крупные очаги пожара. В настоящее время угрозы закрытому административно-территориальному образованию и Российскому федеральному ядерному центру нет.

Для действий при осложнении обстановки в Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии создан резерв. В случае угрозы огня населенным пунктам росгвардейцы окажут помощь при эвакуации населения из опасных районов и обеспечат охрану общественного порядка в пункте временного размещения.