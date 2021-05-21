«Поступил перевод от служб компенсации»: Мошенники атакуют жителей Мордовии через мессенджеры

Жители Мордовии пожаловались на массовые рассылки от мошенников с предложением получить перевод от служб компенсации. Об этом рассказали в МВД республики.

Текст сообщения следующий:

«Здравствуйте, не смогли с вами связаться по почте. На ваши фамилию, имя, отчество поступил перевод от служб компенсации. Скоро он будет аннулирован. Получить можно перейдя по ссылке».

Отправитель рекомендует перейти по ссылке на непроверенный сайт, где нужно ввести свои персональные данные и реквизиты банковских карт.

В МВД Мордовии пояснили, что таким образом злоумышленники получают доступ к кабинетам мобильных банков и смогут украсть деньги.