Роспотребнадзор рекомендует мордовским школам перейти на пятидневку

Роспотребнадзор порекомендовал мордовским школам с сентября по декабрь перейти на пятидневную рабочую неделю. Специалисты ведомства советуют сделать субботу санитарным днем, чтобы проводить генеральную уборку. Об этом рассказали в Министерстве образования республики.

Если же учебное учреждение не может перейти на пятидневку, то занятия в субботу рекомендовано проводить в дистанционном режиме.

Стоит отметить, что в Мордовии первого сентября сядут за парты 72 580 школьников, из них 7 446 первоклассников.

Все образовательные организации будут работать в соответствии с требованиями санитарных правил в условиях распространения COVID-19.