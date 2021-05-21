Пятерка лучших игровых наушников с ценой до 100$

Геймерские наушники — незаменимая вещь для заядлых любителей компьютерных баталий и захватывающих сражений на консолях. Их легко узнать по стильному, даже агрессивному дизайну, закрытому типу акустического оформления (чтобы ничего не мешало игровому процессу), а также продуманной до мелочей конструкции для максимального удобства в течение долгих часов, проведенных за монитором. Игровая гарнитура имеет отличную звукоизоляцию и качественный микрофон, а также продвинутые амплитудно-частотные характеристики. В этой статье мы собрали пятерку лучших моделей, которые отвечают всем вышеописанным характеристикам, и при этом стоят меньше 100$.

JBL Quantum 200

Проводная геймерская гарнитура обеспечивает легендарное качественное звучание за счет 50-мм драйверов и фирменной уникальной технологии QuantumSOUND Signature, что гарантирует полное погружение в мир игры. Тщательно проработанные амбушюры из мягкой безопасной и практичной экокожи имеют специальный наполнитель с эффектом памяти и идеально адаптируются ко всем физиологическим особенностям ваших ушных раковин. Качественный откидной микрофон имеет высокую чувствительность и отличную частотную характеристику. Еще один плюс — поддержка широкого списка устройств (игровые консоли Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, мобильные девайсы, а также VR).

Microsoft Official Xbox One Stereo Headset

Фирменная гарнитура от Microsoft демонстрирует отличные рабочие показатели с консолями и устройствами других брендов. Полный частотный диапазон (20 Гц – 20 кГц) обеспечивает воспроизведение и глубоких басов, и кристально чистых верхних частот. Всенаправленный микрофон позволяет отдавать четкие команды своим партнерам по игровой дуэли. Охватывающие уши амбушюры обеспечивают комфорт во время долгих игр. Минималистичный дизайн позволяет использовать гарнитуру и для других целей (например, рабочих переговоров и конференций). В комплект входит съемный адаптер стереогарнитуры для быстрого управления функциями.

Koss GMR-540-ISO

Эффектные наушники с дизайном в черно-красных оттенках помогают изолироваться от происходящего вокруг и с головой погрузиться в виртуальный мир на экране. Облегченный корпус с деталями из ударопрочного пластика позволяет не снимать гарнитуру часами, а мягкое оголовье и чашки анатомичной D-формы отвечают за дополнительный комфорт. Частотная характеристика наушников составляет 15 − 22 000 Гц, чего с головой хватает для того, чтобы слышать каждый шорох, шепот или шаги противников по игровом полю. Модель передает 3D-звук именно таким, как его задумывали разработчики игры, и показывает отличную совместимость с устройствами разных брендов.

Fantech Captain 7.1 HG11

Интересная модель с доступной стоимостью обладает совсем не бюджетными характеристиками. Дизайн выполнен в духе стандартной игровой тематики Fantech — в футуристическом стиле с яркими, бросающимися в глаза вставками. Красочная RGB подсветка подчеркивает индивидуальность. Специализированное программное обеспечение для максимальной персонализации игрового процесса дает возможность в деталях насладиться каждым ходом. Удобный пульт управления на проводе помогает не отвлекаться в самые напряженные моменты.

Sven AP-G999MV

Оптимизированные наушники для профессионального гейминга подарят максимум комфорта даже при многочасовой, беспрерывной игре. Тканевая оплетка кабеля защищает от спутывания. Охватывающие амбушюры с перфорацией четко отсекают все посторонние звуки. Пассивная система шумоподавления дает возможность оставаться «на связи». Высочайшее качество звучания и максимальная чувствительность 97 дБ гарантируют, что вы точно не пропустите крадущиеся шаги противника или важную команду собеседника.